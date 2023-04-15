Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Тільки-но повернулись з евакуації: що відомо про родину 2-річного хлопчика, який загинув у Слов'янську

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1167
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Тільки-но повернулись з евакуації: що відомо про родину 2-річного хлопчика, який загинув у Слов'янську

Фото: facebook/Павло Кириленко

Матір хлопчика врятувало те, що перед запуском ракет по житлових будинках, вона вийшла до магазину.

У Слов'янську Донецької області через російські ракетні удари загинуло 11 людей, серед них є 2-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги. 

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях в етері телемарафону. 

Міський голова розповів, що родина раніше евакуювалась, проте напередодні трагедії повернулась до Слов'янська. 

Перед ракетним ударом мати хлопчика вийшла до магазину. Дитина була у помешканні разом з батьком. Чоловіка і досі шукають під завалами, жінка ж перебуває під наглядом медиків. 

Вадим Лях зазначив, що навіть після страшного ракетного удару жителі Слов'янська не поспішають погоджуватись на виїзд з рідного міста. 

Ракетний удар по Слов'янську 14 квітня 

14 квітня російські терористи ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. За даними ОВА, російські ракети С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Президент Зеленський ракетні удари напередодні Великодня назвав терористичним актом, а Росію - країною-злом. 

Під час рятувальної операції під завалами знайшли 2-річного хлопчика, який на той момент був ще живим, проте дитина померла у кареті швидкої допомоги. Також на місці трагедії рятувальники знайшли 14-річну дівчину, її госпіталізували. 

Наразі відомо про 11 загиблих. Під завалами і досі можуть бути люди. 

Читайте також:

Росіяни вдарили по Слов'янську, горять житлові будинки

Росіяни вдарили по Слов'янську, горять житлові будинки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1167
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація