Тільки-но повернулись з евакуації: що відомо про родину 2-річного хлопчика, який загинув у Слов'янську

Матір хлопчика врятувало те, що перед запуском ракет по житлових будинках, вона вийшла до магазину.

У Слов'янську Донецької області через російські ракетні удари загинуло 11 людей, серед них є 2-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях в етері телемарафону.

Міський голова розповів, що родина раніше евакуювалась, проте напередодні трагедії повернулась до Слов'янська.

Перед ракетним ударом мати хлопчика вийшла до магазину. Дитина була у помешканні разом з батьком. Чоловіка і досі шукають під завалами, жінка ж перебуває під наглядом медиків.

Вадим Лях зазначив, що навіть після страшного ракетного удару жителі Слов'янська не поспішають погоджуватись на виїзд з рідного міста.

Ракетний удар по Слов'янську 14 квітня

14 квітня російські терористи ракетами обстріляли житлові будинки в Слов'янську. За даними ОВА, російські ракети С-300 пошкодили 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Президент Зеленський ракетні удари напередодні Великодня назвав терористичним актом, а Росію - країною-злом.

Під час рятувальної операції під завалами знайшли 2-річного хлопчика, який на той момент був ще живим, проте дитина померла у кареті швидкої допомоги. Також на місці трагедії рятувальники знайшли 14-річну дівчину, її госпіталізували.

Наразі відомо про 11 загиблих. Під завалами і досі можуть бути люди.

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