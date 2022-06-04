"Тільки-но ЗСУ пішли в атаку": бойовики "ДНР" просять Путіна, щоб той забрав їх з Херсонської області

"Тільки-но ЗСУ пішли в атаку": бойовики "ДНР" просять Путіна, щоб той забрав їх з Херсонської області

Після того, як ЗСУ почали здійснювати контрнаступальні дії в Херсонській області, тамтешні окупанти з "ДНР" почали відмовлятися воювати. Вони "згадують" про наявні недуги та просять забрати їх з з області.

Бойовики "ДНР" також скаржаться на голод, холодні і те, що були мобілізовані без медогляду.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань у Мережі 4 червня.

"Російські немічні воїни з "ДНР" звернулись до путіна, щоб той забрав їх з Херсонщини. Вони згадали, що в них цирози, психічні захворювання і сухоти (туберкульоз). А коли грабували людей, сухоти не заважали?" – йдеться в повідомленні херсонського депутата.

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Він нагадав розповіді цивільних, які виїжджали з області на підконтрольну Україні територію, про те, що на блокпостах російських військових особливо жадібними були саме бойовики "ДНР". Вони забирали у людей все, що могли.

"Як тільки наші ЗСУ пішли в атаку – проявились хвороби й вже хочеться додому? А те, що ці бійці "ДНР", як вони кажуть, голодні, холодні й мобілізовані навіть без медогляду – це обличчя істинного відношення росії до Донбасу", – написав Хлань.

Нагадаємо, в Херсонській області на пляжі курортного селища Лазурне на російській міні підірвались троє місцевих жителів.

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