“Тільки у такій послідовності”: у РДК зробили гучну заяву про свою кінцеву мету

Бійці запевнили, що будуть йти до цієї мети.

Кінцевою метою Російського добровольчого корпусу є деконструкція кремлівського режиму.

Про це заявив командир та засновник РДК Денис (WhiteRex) на пресконференції в Укрінформі.

За словами White Rex, першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні.

“Мета номер два — продовжити наш визвольний похід і встановити знамено РДК над Кремлівською стіною та однозначно деконструювати режим, який душить нашу батьківщину вже впродовж не одного десятка років. Це — наша кінцева мета. Ми будемо до неї йти. І навіть після перемоги України у цій війні для РДК війна продовжиться”, — заявив Денис.

Боєць “Сибірського батальйону” із позивним “Холод” зазначив, що у питанні деконструкції путінського режиму у російських добровольчих підрозділів думка одна: “Те, що зараз намагається керувати Росією, не має існувати”.

Своєю чергою доброволець легіону “Свобода Росії” Олексій Барановський (“Лютик”) наголосив, що спочатку у РФ потрібно ліквідувати путінський режим, і лише після цього буде шанс побудувати щось нове на цьому місці.

“Спочатку мають бути заарештовані воєнні злочинці, пройти люстрація. Чиновники мають бути заарештовані, якщо вони скоїли злочини. Потім уже, через якийсь час, можна буде говорити про вибори. Це питання буквально післязавтрашнього дня. Спочатку треба ліквідувати путінський режим, а потім буде шанс щось будувати на цьому місці. Але тільки у такій послідовності”, — заявив він.

“Лютик” також зауважив, що ліквідація путінського режиму і військова поразка РФ в інтересах України. Він подякував українському керівництву за те, що російським добровольчим підрозділам довірили зброю і дозволили брати участь у захисті України. “Всі військові задачі вирішуємо ми, громадяни РФ... А за підтримку з боку офіційної влади Києва ми дуже вдячні”, — сказав “Лютик”.

Він додав, що начальник ГУР Кирило Буданов “високо оцінив нашу участь в обороні України і підтримав наші починання у визволенні РФ”.

Нагадаємо, рейд російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях зірвав новий наступ окупаційної армії Росії, які загарбники планували провести до “виборів” Путіна.

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