"Тільки ворог цивілізованості може робити такі речі": Зеленський повідомив про знищення педуніверситету в Харкові

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 6 липня російські окупанти ракетним ударом у Харкові зруйнували педагогічний університет і пошкодили пам'ятник Григорію Сковороді перед навчальним закладом.

Зеленський наголосив, що цей удар підходить найбільше, якщо давати визнечення тому, що таке варварство.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні в Харкові російським ракетним ударом був зруйнований педагогічний університет – головний корпус, лекторії, університетський музей, наукова бібліотека. З точністю до 100% характеризує російське вторгнення. Якщо давати визнечення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості і людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету!" – наголосив президент.

Він також повідомив, що цим ударом пошкоджено також вже другий об’єкт, який присвячений Григорію Сковороді, – пам’ятник, що був на площі перед університетом. Його завалило уламками, але все ж таки пам’ятник не розбитий.

"А от музей Сковороди, розташований на Харківщині, ще у травні згорів після російського обстрілу. Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо. І все відновимо", – наголосив Зеленський.

"Ми не віддамо нашу землю" – звернення Зеленського за 6 липня

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні.

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