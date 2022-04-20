Тільки зі зброєю та гарантіями безпеки: в “Азові” назвали умови евакуації з Маріуполя

Тільки зі зброєю та гарантіями безпеки: в “Азові” назвали умови евакуації з Маріуполя

Про евакуацію військового гарнізону Подоляк та Арахамія готові домовлятися з російською стороною навіть у заблокованому місті.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк та народний депутат Давид Арахамія, які представляють українську сторону на переговорах із РФ, запевняють, що готові поїхати на перемовини в місто Маріуполь, щоб домовитися про евакуацію військового гарнізону, який тут залишився.

Про це у відеозверненні заявив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.

“Ми готові евакуюватися за підтримки третьої сторони з міста Маріуполь зі стрілецькою зброєю для того, щоб врятувати особовий склад, ввірений нам, для того, щоб евакуювати наших поранених та забрати тіла загиблих і поховати їх з почестями на території непідконтрольній РФ”, - оголосив він.

Водночас представник “Азову” закликав весь цивілізований світ долучитися до гарантій безпеки.

“Умови РФ щодо здачі зброї та здачі в полон наших захисників - ми не підтримуємо. Ми закликаємо: для того, щоб могли позбирати тіла загиблих, щоб цивільні могли покинути територію "Азовсталі" припинити бомбардування, не на словах, а на ділі запровадити режим тиші”, - наголосив він.

Нагадаємо, 16 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.

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