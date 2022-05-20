Тільки зіпсували повітря: на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні

Тільки зіпсували повітря: на Одещині окупанти завдали авіаудару по пляжній вбиральні

Російські окупанти вдень 20 травня завдали авіаудару по Одеській області. У результаті було зруйновано пляжну вбиральню. Ніхто не постраждав.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім безнадійно втраченої совісті та репутації російського агресора, інших втрат немає.

Нагадаємо, російські окупанти ракетами обстріляли місто на Житомирщині. Було пошкоджено 100 будинків, є потерпілі.

В якому стані зараз багатоповерхівка у Святошинському районі, що була обстріляна 2 місяці тому

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