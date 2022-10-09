Тіло "азовця" повернули додому після 6 місяців пошуку: був похований як неопізнаний

Ще одного героя-захисника Азовсталі вдалося упізнати і повернути його тіло додому, йдеться в ТСН.

Він повернувся до дому через 8 місяців, на щиті. Володі було 26, він закінчив коледж і університет у Миколаєві. Служив у полку "Азов" і до останнього боронив оточений вже Маріуполь. "Казав, що вони переможуть і що в нього все добре. Він був позитивним хлопчиком, він вірив в краще, що добро перемагає над злом. Писав, що підбили танки, спалили колону, взяли полонених, а потім зв'язок зник", - розповідає сестра бійця Олена.

Зв'язок родини з Володимиром втратився наприкінці березня, відтоді жодного дзвінка чи повідомлення. Ніхто з сім'ї не знав чи живий їхній син і брат. Шукали Володимира по усім шпиталям, і таборам для полонених на тому боці, а знайшли на Дніпропетровському цвинтарі, як неопізнаного. "У серпні місяці батько здавав ДНК вдруге, що він там похований і побратим теж похований", - в сльозах розповідає мама Володі.

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Свій останній бій Володимир Крижанівський на позивний «Естет» прийняв ще з двома побратимами біля маріупольського летовища. У трьох "азовці" тримали кругову оборону, у трьох і загинули. За кілька днів до цього він ще зателефонував сестрі. "Казав, що постійно не на одному місці, був сильно контужений. Не телефонував два тижні, не могли знайти місце, потім позвонив. Більшість не хотів розказувати вже нічого", - пригадує вона.

Односельці вірять, що у їхньому селі з'явиться вулиця названа на честь воїна –односельця.

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