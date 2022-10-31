Тіло доньки було під завалами, її мати померла у лікарні: на звільненій Херсонщині окупанти вбили двох жінок 

У звільненій частині Бериславського району Херсонської області в неділю, 30 жовтня, російські окупати обстріляли приватний будинок. На місці трагедії загинули мати та її донька.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Російські окупанти вночі, 30 жовтня, обстріляли звільнені населені пункти Бериславського району Херсонської області. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок. Під його завалами знайшли тіло жінки. Матір загиблої госпіталізували, проте вона померла в лікарні.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Контрнаступ на Херсон

Українські захисники продовжують звільняти від російських терористів Херсонську область. Сили оборони взяли під вогневий контроль усі мости на правому березі Дніпра на Херсонщині та періодично знищують там загарбників, які намагаються переправитися разом із військовою технікою.

У неділю, 30 жовтня, в районі Антонівського мосту пролунали вибухи.

Керівник української військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що операція зі звільнення тимчасово захопленого Росією Херсона, найімовірніше, триватиме до кінця листопада. Окупанти ж примусово змушують українців покидали свої домівки на окупованій частині Херсонщини. Також "друга у світі армія" мародерів краде майно українських громадян та вивозить його до Росії.

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