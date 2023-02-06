"Тіло притиснуло, не міг виплюнути щебінь": 21-річний Дмитро розповів, що пережив під завалами в Краматорську

Студент харківського університету радіоелектроніки, 21-річний Дмитро потрапив під російський ракетний удар по Краматорську 1 лютого. Хлопець приїхав у гості до батьків, тоді в будинку пролунав вибух. Пораненого витягли з-під завалів рятувальники.

З розбитою головою, поламаним носом та рукою Дмитра доставили до обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі, розповів головний лікар Сергій Риженко.

"В лікарні згадав, що бачив біло-жовтий спалах. Тиск по всьому тілу, нудота, відчуття, що присипало вугіллям, важку безпросвітну темряву. У душі попрощався з рідними, помолився. Потім постарався щебінь виплюнути з рота, не вийшло. Задихаючись, проковтнув. Ліва частина тіла притиснута плитою. Крізь зуби намагався покликати на допомогу. Почувши звуки, як міг, замикав", - переказав Риженко слова пораненого хлопця.

Дмитро вже готується до виписки з лікарні / Фото: Сергій Риженко

Він зазначив, що в момент вибуху Дмитро був вдома сам - батьки вийшли в гості. Наразі всі операції вже позаду, хлопець готується до виписки з лікарні.

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"Чекає на маму, яка вирішила для себе, що народила його вдруге", - додав лікар.

Нагадаємо, 1 лютого російська армія завдала ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Краматорську (Донецька область). Унаслідок вибуху було повністю зруйновано один під'їзд. Загинуло щонайменше три людини. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію.

Фото: Павло Кириленко

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