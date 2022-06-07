Тіло вбитого винесли на город і все навкруги замінували: Чернігівщину досі розміновують після окупації

Тіло вбитого винесли на город і все навкруги замінували: Чернігівщину досі розміновують після окупації

30 мільйонів гектарів території України потрібно розмінувати, а поки вдалося розчистити лише десяту частину.

Смертельних випадків, коли цивільні підриваються на мінах, не меншає. Переважно, вбивчі пастками спрацьовують на ґрунтових дорогах уздовж полів чи лісосмуг. Піротехніки щодня знаходять та знешкоджують тонни небезпечного заліза. І закликають українців бути обережними, особливо в районах, які були окуповані рашистами, йдеться в ТСН.

Вже на другий день війни село Ягідне на Чернігівщині окупували рашисти та облаштували бліндажі. Пані Тамара показує лігво російських солдатів. Після місяця окупації жінка добре розуміється на небезпечних пастках. Її зятя впритул розстріляли окупанти і цим не обмежились.

«Винесли зятя на город і навколо поробили розтяжки. Вони боялись, що з траси можуть наші зайти, і ці два городи повністю були в розтяжках», - розповідає жінка.

Після звільнення села сапери упродовж двох з половиною тижнів розміновували подвір’я та оселі місцевих жителів.

В ангарах та корівниках росіяни ховали вантажівки із боєкомплектами для самохідних артустановок та реактивної артилерії. Нині 50 кілограмові снаряди нагріваються на сонці і збільшують небезпеку.«Боєприпаси нагріваються і при зміні температури можуть відбуватися фізичні зміни в тому є небезпека», - пояснюють сапери.

Кількість розкиданих снарядів великого калібру вражає навіть досвідчених саперів. Військові пояснюють, у селі Ягідне рашисти облаштували стоянку артилерійських систем та важкого озброєння і звідси висувались на вогневі позиції для обстрілу Чернігова.

На свій страх та ризик аграрії виходять в поле і вже збирають врожай - поки небезпечного залізяччя.

Щодня піротехніки Чернігівщини знаходять та знешкоджують до сотні снарядів та мін. Контрольовані підриви чутно за десятки кілометрів.

«Відсотків 45 ми розчистили, але поки що у нас немає інформації по мінних полях. Зараз вже знищено понад 28 тисяч вибухонебезпечних предметів», - каже начальник групи піротехнічних робіт ДСНС в Чернігівській області Михайло Ільєв.

Жителі села Ягідного відтепер почуватимуться безпечніше. Розмінування села взяв під свій контроль знаменитий Патрон, тут на його рахунку вже є кілька небезпечних знахідок, а тому справа із розмінування має піти швидше.

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