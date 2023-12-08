Тіло жінки шукали тиждень: знайдені всі члени сім’ї з Новогродівки, яку вбила ракета

Загалом жертвами атаки стали четверо людей.
На місці ракетного удару по Новогродівці на Донеччині завершені пошукові роботи. Ідентифіковані всі члени загиблої родини.
Про це повідомили в МВС України 8 грудня.
"Пошукові роботи в Новогродівці завершені. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета", – вказано в заяві.
Один зі знайдених на місці атаки фрагментів тіла належить загиблій 33-річній жінці, яку шукали тиждень. Її особу встановили за допомогою ДНК-аналізу. Раніше поліцейські ідентифікували чоловіка цієї жінки та 8-річну доньку.
Загальна кількість загиблих внаслідок ракетної атаки сягає чотирьох людей: це молода сім’я та 62-річний чоловік.
Нагадаємо, 4 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці і влучили по багатоквартирному будинку. Там загинула ціла сім’я. Раніше рятувальники дістали з-під завалів тіло 8-річної дівчинки.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масована ракетна атака по Донеччині! Ціла родина під завалами!
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