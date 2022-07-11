"Тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує війну Росії проти України": вийшов новий епізод "Масяні"

Художник-мультиплікатор Олег Куваєв випустив антивоєнний епізод. "Ця війна - це ганьба Росії та прокляття", – каже головна героїня.

Переглянути мультик, у якому Китай "звільняє РФ від фашистів", можна на YoutTube.

Як підписав мультиплікатор Олег Куваєв нову серію "Масяні", "мульт адресований тим, хто за якоюсь жахливою помилкою підтримує російсько-українську війну".

У 162-му епізоді "Санкт-Маріубург" Масяня та Хрюндель прокидаються від вибухів та новин про те, що Китай напав на РФ, бомбардує найбільші російські міста – Москву, Петербург та інші.

Головні герої разом із дітьми намагаються виїхати із міста, однак потрапляють під китайські обстріли та вимушені ховатися у підвалі та метро.

У мультфільмі також показано, як бомблять пам'ятки Санкт-Петербурга: Ісаакіївський собор, Палацову площу, стрілку Василівського острова.

"Вибачте, що мульт вийшов несмішний, але які на хрін веселощі, коли стільки людей гине щодня. Я фігею", – каже Масяня в фіналі.

Як повідомлялося, "1+1 media", як один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі, спільно з київською анімаційною студією "Карандаш", Анімаград та Мамахохотала розробили 4 серію з циклу "Добро завжди перемагає". У новому епізоді автори розповідають діткам про важливість прояву цінностей та людяності навіть у найскладніші часи.

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