Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни не лише вбивають українців, а й скорочують життя на планеті: екологи попереджають про колосальне забруднення

Дата публікації
Перегляди
1904
Час на прочитання
5 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни не лише вбивають українців, а й скорочують життя на планеті: екологи попереджають про колосальне забруднення

Скріншот із відео

Захоплення та обстріли атомних станцій, прицільні влучання російських ракет по нафтобазах, гектари спаленого лісу, забруднення наших водойм - росіяни вбивають не лише нас, наші міста але й вчиняють екоцид й скорочують українцям життя.

Війна Росії проти України - це не лише злочин проти мільйонів мирних українців, але й загроза екологічній безпеці всього світу, йдеться в ТСН.

Масштабні пожежі після влучання російських ракет в наші електростанції, нафтобази та нафтопереробні  підприємства отруюють повітря особливо небезпечними речовинами.

«Вибухи і згорання тисяч тонн нафтопродуктів призвело до потрапляння  навколишнє середовище отруйних речовин  - це і сірка, свинець, безнапірне  і багато інших  речовин. Все є шкідливим для довкілля, життя і здоров’я людей і становить пряму загрозу. А оскільки цих об’єктів не десятки, а сотні вже великих, то сумарний ефект від вибухів цих нафтопродуктів -  він є колосальний», - переконує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. 

Смертельно отруюють довкілля й  пожежі на підприємствах хімічної та металургійної промисловості , по яких прицільно  гатять рашисти.  Обстріли «Азовсталі» ледь не призвели до катастрофи планетарного масштабу.

«В мене здригалося серце, бо я знала, що вони бомблять. Промислові відходи, токсичні речовини, які роками накопичувалася. Були ризики руйнування цієї захисної споруди і потрапляння великої кількості отруйних речовин, зокрема сірководню в Азовському море. Рівень концентрації цих елементів там зашкалює і це би призвело до гибелі, це наслідки не лише для України, це наслідки для регіону і величезної кількості європейських країн», - додає Тимочко.

Витоки отрути в Азовське море не сталося, але й доступу до об’єкту в України   - не має. Провести дослідження забруднення Азовського та проаналізувати  стан води в Чорному морях  Київ не може. «7-8випадків фіксували підбиття суден цивільних і військових. Наприклад, було збито судно «Хелс», яке перевозило нафтопродукти. І фіксували втік нафтопродуктів, але пляму нафтову не прибило до території України,  тому ми не знаємо чи було фактично розлиття. В море потрапити ніхто не може. Наприклад, інститут моря в один і той же день брав аналізи води з моря, аналізи в цьому році, через бойові дії, не було зроблено і багаторічне дослідження було зірвано», - розповідає один із членів оперативного штабу.

Від вибухів в прибережній зоні гине риба та дельфіни. Від початку бойових дій на берег викинулися сотні дельфінів.  Небувалу раніше кількість мертвих ссавців - майже сотню - зафіксували навіть в Туреччині. Російські підводні човни засліплюють їх своїми гідролокаторами та вбивають снарядами.  

Найбільшого удару  довкіллю завдають пожежі на полях, лісах та в унікальних екосистемах типу Кінбурнської коси. За попередніми підрахунками, 48 % природоохоронних територій, так званої смарагдової  мережі,  пошкоджені бойовими діями.

« 17 тисяч гектарів лісу або знищено, або суттєво постраждало тільки на Луганщині  в наслідок бойових дій. Суттєві займання лісів на Півдні України. Це Херсонщина, зокрема район Олешків. Окупанти не займалися гасінням цих пожеж. І вони не дозволяли це робити підприємствам.  І така сама катастрофічна ситуація була на Кінбурнській косі, на дельті Дніпра  теж були пожежі», - розповідає  еколог Олександр Соколенко.

Україна досі ліквідує наслідки 35-денної окупації зони відчуження та самої ЧАЕС.  За даними супутникових знімків, там  пожежі охопили майже 14 тисяч гектарів.  У результаті  в повітря піднімаються небезпечні речовини, в тому числі радіаційні.

«Це найстрашніший злочин, бо винищення лісів це не просто фізичне знищення дерев, це знищення існування тисяч живих істот  -  тварини, птахи, комахи… Ці військові дії охопили Схід і Південь України саме в той час, коли відбувалася міграція птахів. Бо саме по держаному кордоні по сходу і по узбережжі Азовського і Чорного морів пролягають міжнародні коридори міграції птахів.  Вони не будуть народжувати дитинчат кілька років поспіль, в лісових масивах те саме - олені  і лосі, і дуже велика кількість цих тварин загинули в пожежі  і під обстрілами», - кажуть екологи.

Це не просто вирви на полях, це отруєні чорноземи. Кожен постріл чи то з стрілецької зброї, чи то з системи залпового вогню спричиняють  хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього навкруги. Якщо це відбувається на ґрунті, серед реагентів велика частина сірки. Вона вступаючи в контакт з росою та туманом перетворюється на сірчану кислоту. Після боїв 2014 року на Сході екологи вивчали ці воронки від снарядів.

«Рівень забруднення ґрунтів і глибина проникнення цього забруднення була надзвичайно високою - до 16 разів перевищувала концентрація по 8 показникам токсичних речовин, які містять різні види снарядів і вибухових речовин. Якщо не відбувається рекультивація,  очищення території, це забруднення залишається на довгі роки», - пояснює Тимочко.   

І чим потужніша зброя – тим страшніші наслідки для екології.«Брали проби з воронки, куди попала ракета, то там фіксується перевищення важких металів. Ракети класу Х, яке має по тонні палива, воно все не згорає, воно під час вибуху потрапляє  і забруднює навколишні ґрунти. В досить близькому радіусі дії ракети повністю вигорає гумус і корисні речовини, які є в землі. Можна казати про втрату родючості», - розповідає член оперативного штабу

Бойові дії псують повітря, забруднюють водойми, знищують врожаї , а додатковій перспективі нанесуть колосальні збитки екосистемі всієї Східної Європи. Фіксацією таких фактів займається оперативний штаб при Держекоінспекції, де працюють більше сімдесяти науковців з усього світу. Інспекція вже опрацювала близько трьох сотень екологічних злочинів і нарахувала  сотні мільярдів  гривень збитків. Ці факти перепадуть до Міжнародних судів в рамках позову України до Росії з приводу військових репарацій.

Читайте також:

Ворог під Горлівкою кидає всі сили на наступ, несе втрати, а українські військові так і не відступили ані на метр

Світовий голод став новою зброєю Путіна у війні: люди не зможуть дозволити собі продукти

Власники ферми на Київщині понад місяць рятувались серед тварин, але не минулося без втрат

Наступна публікація