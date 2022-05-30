Росіяни не лише вбивають українців, а й скорочують життя на планеті: екологи попереджають про колосальне забруднення

Росіяни не лише вбивають українців, а й скорочують життя на планеті: екологи попереджають про колосальне забруднення

Захоплення та обстріли атомних станцій, прицільні влучання російських ракет по нафтобазах, гектари спаленого лісу, забруднення наших водойм - росіяни вбивають не лише нас, наші міста але й вчиняють екоцид й скорочують українцям життя.

Війна Росії проти України - це не лише злочин проти мільйонів мирних українців, але й загроза екологічній безпеці всього світу, йдеться в ТСН.

Масштабні пожежі після влучання російських ракет в наші електростанції, нафтобази та нафтопереробні підприємства отруюють повітря особливо небезпечними речовинами.

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«Вибухи і згорання тисяч тонн нафтопродуктів призвело до потрапляння навколишнє середовище отруйних речовин - це і сірка, свинець, безнапірне і багато інших речовин. Все є шкідливим для довкілля, життя і здоров’я людей і становить пряму загрозу. А оскільки цих об’єктів не десятки, а сотні вже великих, то сумарний ефект від вибухів цих нафтопродуктів - він є колосальний», - переконує голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Смертельно отруюють довкілля й пожежі на підприємствах хімічної та металургійної промисловості , по яких прицільно гатять рашисти. Обстріли «Азовсталі» ледь не призвели до катастрофи планетарного масштабу.

«В мене здригалося серце, бо я знала, що вони бомблять. Промислові відходи, токсичні речовини, які роками накопичувалася. Були ризики руйнування цієї захисної споруди і потрапляння великої кількості отруйних речовин, зокрема сірководню в Азовському море. Рівень концентрації цих елементів там зашкалює і це би призвело до гибелі, це наслідки не лише для України, це наслідки для регіону і величезної кількості європейських країн», - додає Тимочко.

Витоки отрути в Азовське море не сталося, але й доступу до об’єкту в України - не має. Провести дослідження забруднення Азовського та проаналізувати стан води в Чорному морях Київ не може. «7-8випадків фіксували підбиття суден цивільних і військових. Наприклад, було збито судно «Хелс», яке перевозило нафтопродукти. І фіксували втік нафтопродуктів, але пляму нафтову не прибило до території України, тому ми не знаємо чи було фактично розлиття. В море потрапити ніхто не може. Наприклад, інститут моря в один і той же день брав аналізи води з моря, аналізи в цьому році, через бойові дії, не було зроблено і багаторічне дослідження було зірвано», - розповідає один із членів оперативного штабу.

Від вибухів в прибережній зоні гине риба та дельфіни. Від початку бойових дій на берег викинулися сотні дельфінів. Небувалу раніше кількість мертвих ссавців - майже сотню - зафіксували навіть в Туреччині. Російські підводні човни засліплюють їх своїми гідролокаторами та вбивають снарядами.

Найбільшого удару довкіллю завдають пожежі на полях, лісах та в унікальних екосистемах типу Кінбурнської коси. За попередніми підрахунками, 48 % природоохоронних територій, так званої смарагдової мережі, пошкоджені бойовими діями.

« 17 тисяч гектарів лісу або знищено, або суттєво постраждало тільки на Луганщині в наслідок бойових дій. Суттєві займання лісів на Півдні України. Це Херсонщина, зокрема район Олешків. Окупанти не займалися гасінням цих пожеж. І вони не дозволяли це робити підприємствам. І така сама катастрофічна ситуація була на Кінбурнській косі, на дельті Дніпра теж були пожежі», - розповідає еколог Олександр Соколенко.

Україна досі ліквідує наслідки 35-денної окупації зони відчуження та самої ЧАЕС. За даними супутникових знімків, там пожежі охопили майже 14 тисяч гектарів. У результаті в повітря піднімаються небезпечні речовини, в тому числі радіаційні.

«Це найстрашніший злочин, бо винищення лісів це не просто фізичне знищення дерев, це знищення існування тисяч живих істот - тварини, птахи, комахи… Ці військові дії охопили Схід і Південь України саме в той час, коли відбувалася міграція птахів. Бо саме по держаному кордоні по сходу і по узбережжі Азовського і Чорного морів пролягають міжнародні коридори міграції птахів. Вони не будуть народжувати дитинчат кілька років поспіль, в лісових масивах те саме - олені і лосі, і дуже велика кількість цих тварин загинули в пожежі і під обстрілами», - кажуть екологи.

Це не просто вирви на полях, це отруєні чорноземи. Кожен постріл чи то з стрілецької зброї, чи то з системи залпового вогню спричиняють хімічну реакцію. Продукти вибуху смертельні для всього навкруги. Якщо це відбувається на ґрунті, серед реагентів велика частина сірки. Вона вступаючи в контакт з росою та туманом перетворюється на сірчану кислоту. Після боїв 2014 року на Сході екологи вивчали ці воронки від снарядів.

«Рівень забруднення ґрунтів і глибина проникнення цього забруднення була надзвичайно високою - до 16 разів перевищувала концентрація по 8 показникам токсичних речовин, які містять різні види снарядів і вибухових речовин. Якщо не відбувається рекультивація, очищення території, це забруднення залишається на довгі роки», - пояснює Тимочко.

І чим потужніша зброя – тим страшніші наслідки для екології.«Брали проби з воронки, куди попала ракета, то там фіксується перевищення важких металів. Ракети класу Х, яке має по тонні палива, воно все не згорає, воно під час вибуху потрапляє і забруднює навколишні ґрунти. В досить близькому радіусі дії ракети повністю вигорає гумус і корисні речовини, які є в землі. Можна казати про втрату родючості», - розповідає член оперативного штабу

Бойові дії псують повітря, забруднюють водойми, знищують врожаї , а додатковій перспективі нанесуть колосальні збитки екосистемі всієї Східної Європи. Фіксацією таких фактів займається оперативний штаб при Держекоінспекції, де працюють більше сімдесяти науковців з усього світу. Інспекція вже опрацювала близько трьох сотень екологічних злочинів і нарахувала сотні мільярдів гривень збитків. Ці факти перепадуть до Міжнародних судів в рамках позову України до Росії з приводу військових репарацій.

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