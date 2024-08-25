Тимочко попередив про наміри росіян:"Намагатимуться організувати нам протидію не тільки на Курщині"

Ворог намагатиметься організувати ЗСУ протидію не тільки у Курській області, адже розуміє, якщо навіть вибудує там зустрічну лінію оборони, все одно українські сили будуть розширювати фланги.

Про це "24 Каналу" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

Він зазначив, що російське командування використовувало прикордонні з Україною області, як тилові для базування там складів з боєприпасами.

Що з російськими складами на Курщині

Курська область, як і Бєлгородщина, а також інші прикордонні області, були для ворога місцями розташування складів боєприпасів.

Тимочко зазначив, що ЗСУ не наступали на Курщині за тактикою випаленої землі й абсолютних руйнувань території, як це робить російська армія, то на початковому етапі в Курській області Росія виступила одним з серйозних постачальників зброї для ЗСУ.

"Українські сили рухалися там швидко й займали військові об'єкти, тому більшість складів ворога в руках ЗСУ. Чим далі українські сили просуватимуться, тим, ймовірніше, що ворог буде вивозити свою логістику звідти або знищувати, тому ЗСУ потрібно посилювати свою", – зазначив Тимочко.

Операція в Курській області: цілі і завдання

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, операція ЗСУ в Курській області докорінно змінила ситуацію. І навіть, якщо зараз поки повною мірою цього не видно, але її результат буде нарощений в часі.

"Україна продемонструвала, що у цій війні немає глухого кута, про який писали в західній пресі, зазначали військові експерти й аналітики. ЗСУ можуть організовувати й проводити якісні військові операції за межами уваги російської розвідки, – зазначив він.

Тимочко припустив, що на вищих рівнях військової влади вдалося почистити ворожу агентуру або ж провести операцію так, щоб ворог не сприйняв її серйозно.

Проте, він наголосив, що попереду ще дуже багато роботи і для ЗСУ, і для ворога.

"Росіяни намагатимуться організувати нам протидію не тільки на Курщині. Вони розуміють, якщо навіть вибудують там зустрічну лінію оборони, хоча на це потрібен час, все одно українські сили будуть розширювати фланги", – додав Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ звернув увагу на те, що операція на Курщині та подальше просування українських військ вглиб російської території в тому числі стали можливими через налагоджену ЗСУ логістику та якісну комунікацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський також пояснив цілі операції ЗСУ в Курській області. За його словами, перш за все, операція на Курщині зірвала окупацію Харкова.

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