Тимощука позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцька"

За рішення проголосували 35 депутатів.

Депутати Луцької міської ради позбавили українського футболіста Анатолія Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька".

За рішення проголосували 35 депутатів.

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Про це повідомляє пресслужба міськради Луцька.

"У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив своєї співпраці з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупанта та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Тимощук від моменту початку військової агресії Росії проти України не зробив жодної публічної заяви, а також не припинив працювати в пітерському "Зеніті".

Натомість батько футболіста, який проживає в Луцьку, записався до тероборони міста.

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