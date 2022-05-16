Тіна Кароль зустрілась із прем'єр-міністром Японії: про що говорила співачка

Українська співачка Тіна Кароль, яка перебуває в Японії з місією громадського посла, зустрілась з прем’єр-міністром країни Фуміо Кісідою.

Зустріч відбулася в офіційній резиденції прем'єр-міністра. Фуміо висловив співачці повагу до прагнення миру в Україні, яку артистка несе завдяки своїй музиці. Також він зазначив, Японія сприймає війну в Україні так, ніби це сталося з їхньою державою.

Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Японія стоїть пліч-о-пліч з Україною і працює з нею для досягнення миру. Я сподіваюсь, що ви будете здорові та будете продовжувати досягати успіху у своїй кар'єрі", - сказав прем'єр-міністр.

Зі свого боку, виконавиця подякувала Кісіді за запрошення та підтримку України.

"Сьогодні Україна стала щитом для всього цивілізованого світу. Ми стримуємо напади безглуздя і дивимось, як руйнуються наші міста просто за те, що ми обрали свободу. Наша країна обрала самоідентифікацію і я, як артистка є айдентикою нації, адже музика - це так само зброя. Для мене важливий цей меседж сьогодні - зустріч з вами - це означає, що в культурному сенсі Японія і Україна поруч. Я на фронті збереження традицій, я на фронті збереження культури України, я ніколи не думала, таке горе прийде в наш дім", – зазначила знаменитість та закликала прем'єр-міністра зробити все, що можливе для миру у світі.

Фото: Пресслужба Тіни Кароль

Після зустрічі з прем'єр-міністром відбулася велика пресконференція Тіни Кароль, на якій були присутні журналісти понад 40 ЗМІ, та ще 90 світових ЗМІ були присутні онлайн.

Головні цитати Тіни Кароль на пресконференції у Токіо:

Про війну я лише чула від рідного дідуся, який захищав мирне небо своїх поколінь, а сьогодні ми усі стали заручниками війни. Росія вбиває людей в Україні, вона нищить наші будинки, вони крадуть наше майно, російські солдати ґвалтують українських жінок і дітей.

Вчора я була у Хіросімі. Скільки болю, скільки страждань. Це сьогодні Хаб Миру. Ніхто у світі не має права погрожувати ядерною зброєю іншим державам.Україну сьогодні шантажують ядерною зброєю кожного дня. Цього не може повторитися.

Я впевнена, що Україна переможе і ми відбудуємо нашу країну, вона буде однією з найвпливовіших, однією з найкращих, тому що таких сміливих людей, в центрі Європи ви більше не знайдете.

Сьогодні найбільше горе - це загиблі діти, які нікого не вразили, нікому не бажали зла. Вони маленькі серця, які не мали отримати таке коротке життя, тому що комусь захотілось, щоб припинила існувати Україна. Сьогодні для цих дітей вже не зазвучить колискова.

Люди з Росії бояться виходити на вулиці, тому що їх арештують. Але без цих демонстрацій не буде змін. Вони мусять виходити на вулицю, об'єднувати усіх, хто проти війни. Вони можуть бути за свою державу, але бути проти війни і говорити зі своїми начальниками і ті, хто сидять в парламенті. Битися за свою свободу, як громадяни, які сьогодні ізольовані від світу.

Люди з російськими паспортами в Європі ховають свій паспорт. І так буде доти, поки вони не припинять потакати цій війні. Адже мовчання - це згода.

Ми відбудуємо нашу країну! Вона стане диво-країною, я впевнена в цьому, економічно розквітне, кожний українець готовий і день, і ніч працювати на відновлення держави. Впевнена, що український паспорт буде бажати кожна людина у світі. Ми будемо запрошувати кожну хорошу людину у свій дім, аби ви дивувалися диву нації, яка сьогодні боронить Європу і весь світ. Слава Україні, Героям Слава!

Фото: Пресслужба Тіни Кароль

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Підтримка України: Тіна Кароль поїхала до Японії з місією громадського посла

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