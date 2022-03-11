Тіна Кароль розповіла російському телеканалу, як її батьки тікали з Києва через війну

Також знаменитість пригадала, як біля її будинку прогримів вибух.

Українська співачка Тіна Кароль дала інтерв'ю російському телеканалу "Настоящее время".

Під час розмови знаменитість звернулася до росіян, де заявила, що їхня країна перетворилася на вигнанця. Також виконавиця розповіла, як її батьки тікали з Києва через війну, яку розпочав Путін.

"Хочу сказати всім росіянам: Росія – не він, і він – не Росія. Багата країна перетворилася на вигнанця. Бомба у центрі Харкова – ця рана ніколи не загоїться. Мої батьки зараз в Україні, тікали з Києва. Як колись тікала моя бабуся від нацистів. Стріляти у Бабин Яр знову – це подвійне вбивство. Це новий фашизм. Росіяни не бійтеся, вас більше, ніж міліціонерів. Ми триматимемо свою країну у своїх руках. І все одно перемога за нами", – розповіла виконавиця.

Також знаменитість поділилася, що дізналася про війну, будучи в монастирі. У той момент вона молилася у жіночому монастирі під Афоном, що в Греції.

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

"Потім повернулася до України, потім виїхала, коли біля мого будинку прогримів вибух. Зараз я перебуваю у Варшаві. Окрім фізичної війни, у нас ще йде інформаційна війна, за уми та голови. Нам доводиться доводити, що ми ні на кого не нападали, що ми мирні люди. Не треба захищати нас від нас. Ми люди вільні і нам не потрібні руйнування", – додала зірка.

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