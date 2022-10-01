Типова тактика росіян: у Зеленського спростували фейк РФ про причетність України до обстрілу Запоріжжя

У Офісі президента спростували черговий російський фейк про те, що Україна нібито причетна до обстрілу Запоріжжя.

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко прокоментував фейк РФ про начебто причетність України до обстрілу Запоріжжя і заявив, що така тактика для пропаганди Росії є типовою.

Про це він заявив під час брифінгу.

"Росія використовує типову тактику, так звану false flag operation, тобто коли Росія сама вчиняє злочин, а потім звинувачує у цьому злочині Україну. Так було і в Бучі, і в Краматорську при завданні удару по залізничному вокзалу, і в Чаплиному, і в маріупольському театрі. Нічого не змінюється, лише зростає кількість жертв", - сказав радник керівника ОП.

Він наголосив, що ще одним політичним фейком РФ є псевдореферендуми, проведені на захоплених територіях України.

"Сам "референдум" був профанацією від першої до останньої хвилини, на це вказують навіть відеокадри, які оприлюднила сама російська пропаганда", - підкреслив Лещенко.

Нагадаємо, російські війська 30 вересня завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя, внаслідок чого загинуло 25 мирних жителів. Боєприпасом, швидше за все, була російська ракета ППО великої дальності, яка використовувалася для удару наземної мети.

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