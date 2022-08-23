Тиші на Донеччині нині не буває: вороги завдають ракетних ударів одразу по кількох прифронтових містах

У Краматорську, Костянтинівці, Торецьку та Бахмуті місцевих жителів напередодні переполохали де одиночні, а де цілі серії потужних розривів.

Вдарили російські окупанти по Донеччині, темною порою, коли більшість жителів спали. Атакували і здалеку крилатими ракетами, й за допомогою авіації, йдеться в ТСН.

У Костянтинівці ще вдосвіта вдарили по місцевій школі, тепер замість однієї із стін провалля. На шкільному стадіоні у штангу влучив величезний шматок асфальту. У міцній цегляній чотириповерховій споруді після нічної ракетної атаки рашистів, не залишилося жодної вцілілої шибки.

Згодом стає відомо, що дві ракети, близько 4 ранку прилетіли і вибухнули біля школи у Костянтинівці. Приблизно на відстані метрів 10-15 одна від одної. Третя ракета, кажуть місцеві жителі, пішла трохи убік. Українські військові припускають, атака здійснювалась російськими крилатими ракетами типу “Калібр”.

Людям довелося мерщій ховатися у Торецьку, близько, тої таки четвертої ранку. В результаті одиночного вибуху міцний бетонний паркан розірвало на шмаття, а товстезну металеву трубу газогону зім’яло, ніби нитку. Електричні дроти, гаражі й вікна в оселях людей побило в одну мить.

«Яма була велика: вже засипали, десь напевно метрів 6 глибини та в діаметрі. Літак швидше за все. Ну: я не військовий, я не можу там оцінювати, але дуже великий потужності. Позасипало. Гляньте газові труби позагинало на дах», - розповідає мешканець Торецька Ігор.

Ніч, кажуть мешканці прифронтової Донеччини, - то для рашистів найулюбленіша пора вогневого терору. «Здебільшого вночі! В основному вночі чи під ранок. Ну, бувають дні, коли ось як сьогодні: що ось більш-менш тихо. А буває таке, що луплять здорово», - розповідають і мешканці Бахмута.

Днів геть без ворожих обстрілів тепер тут просто не буває, каже Сергій. Вдала доба у його рідному Бахмуті, зізнається чоловік, це коли атаки рашистів минають без людських втрат.

Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, Торецьк - ці міста на Донеччині розташовані на різній відстані від теперішньої лінії фронту, та в жодному із них люди, ті хто з різних причин дотепер не наважився на евакуацію, не почуваються у безпеці.

Касетні заряди розірвалися просто серед білого дня за лічені метри від центрального Бахмутського ринку. Сюди прилітає вже невперше та поміж багатьох бід війни, дехто з місцевих, однаково обирає… смертельний ризик. «Я одна, у мене діти і мені треба працювати, щоб прогодувати своїх дітей. Ну, тому я й сиджу тут: ось під цими обстрілами і всім іншим. Я їсти хочу і діти хочуть їсти», - каже місцева працівниця.

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