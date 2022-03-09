Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію - Кулеба у розмові з Блінкеном

Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію - Кулеба у розмові з Блінкеном

Кулеба уже прибув до Анталії на переговори з міністром закордонних справ Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в середу 9 березня провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це очільник українського МЗС повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Під час перемовин український міністр наголосив Блінкену, що тиск на країну-агресорки Росію має зростати, допоки вона не припинить агресію та бойові дії в Україні.

"Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські воєнні злочини проти українців", - заявив Кулеба.

ТСН.ua

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