"Тиск на агресора має посилюватися": Зеленський про черговий пакет антиросійських санкцій

Володимир Зеленський відреагував на ухвалення 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що тиск на Російську Федерацію має посилюватися, Україна очікує рішучих кроків проти російської атомної промисловості, військових та банків.

Про це глава держави написав у Twitter.

"10-й пакет санкцій ЄС спрямований проти російської військової промисловості, пропаганди й фінансової системи. Тиск на російського агресора має посилюватися: очікуємо рішучих кроків проти «Росатома» та атомної промисловості рф, збільшення тиску на військових і банки", - наголосив президент України.

Євросоюз ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії

У суботу, 25 лютого, Євросоюз ухвалив 10-й пакет санкцій проти Росії, у якому до "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель також зазначив, що до санкційного списку потрапили ті, "хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше 6 000 українських дітей".

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