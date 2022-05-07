Тиск на цивільне населення на окупованих територіях та провокації поблизу Придністров'я: яка ситуація на півдні України

Тиск на цивільне населення на окупованих територіях та провокації поблизу Придністров'я: яка ситуація на півдні України

Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.

Стало відомо про поточну оперативну ситуацію на півдні України.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятих позиціях, особливої активності не виявляв.

Водночас здійснено п'ять ракетних ударів та обстріл системами залпового вогню «Смерч». На Миколаївщині – одну ракету знищено загороджувальним зенітним вогнем, а решта вдарили по раніше зруйнованому залізничному мосту. На Одещині, ранком, в Білгород-Дністровському районі силами ППО ворожу ракету знешкоджено. Ввечері, по Одеському району вдарило 2 ракети. Постраждалих немає.

Ворожі спроби здійснювати повітряну розвідку за допомогою БПЛА на Миколаївщині традиційно завершились знищенням «Орлана-10».

Загальні ж втрати ворога за добу склали 21 військовий та 7 одиниць техніки, серед яких, на додачу до «Орлана», 4 самохідних гаубиці, реактивна система залпового вогню «Град», та зенітно-ракетний комплекс «ТОР», що був підготовлений до застосування на Зміїному.

Корабельне угруповання рашистського флоту продовжує контролювати північно-західну частину Чорного моря, блокуючи порти України, міжнародне судноплавство та погрожуючи ракетними ударами по всій території України з моря.

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На окупованих територіях продовжується психологічний та агітаційний тиск на цивільне населення щодо схиляння до умов життя у фейкових республіках.

Виїзди з окупованих населених пунктів заблоковано.

В прикордонних з Придністров’ям районах ворожі сили намагаються чинити провокацій та практикують інформаційні вкиди щодо імовірних агресивних дій з боку сил оборони України. Однак, кордон надійно захищено, нашими підрозділами не фіксувалося нестандартних ситуацій, що впливають на стан охорони кордону.

"Будьте пильними. Дотримуйтесь заходів безпеки. Не нехтуйте попередженнями про імовірні загрози. Вірте в сили оборони",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цього ж дня українські війська на Донбасі відбили 8 атак російських окупантів, знищили 3 танки і 8 артилерійських систем.

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