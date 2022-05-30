Тиск на керівництво України: Жданов розповів, навіщо окупанти оприлюднюють допити "азовців"

Російські окупанти допитують українських військових, які боронили “Азовсталь” в Маріуполі. Роблять вони це для внутрішнього суспільства та тиску на керівництво України.
Про це в етері единого телемарафону розповів військовий експерт Олег Жданов.
“В першу чергу вони це роблять для свого суспільства. Вони допитують наших хлопців і кажуть, що кожному з них загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Тобто на них вони хочуть зробити ідеологічну перемогу - що будуть карати начебто нацистів. Другий момент - зовнішній. Це схоже на тиск на наше керівнитство країни. Президент же обіцяв їх обміняти, а Росія показує: “Де ж українське керівнитство, яке обіцяло закінчити цю операцію”, - наголосив Олег Жданов.
Нагадаємо, що Верещук більше не займатиметься обмінами полонених.
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