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Тиск на керівництво України: Жданов розповів, навіщо окупанти оприлюднюють допити "азовців"

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Тиск на керівництво України: Жданов розповів, навіщо окупанти оприлюднюють допити "азовців"

Скриншот з відео

Російські окупанти допитують українських військових, які боронили “Азовсталь” в Маріуполі. Роблять вони це для внутрішнього суспільства та тиску на керівництво України.

Про це в етері единого телемарафону розповів  військовий експерт Олег Жданов.

“В першу чергу вони це роблять для свого суспільства. Вони допитують наших хлопців і кажуть, що кожному з них загрожує від 15 років до довічного ув’язнення. Тобто на них вони хочуть зробити ідеологічну перемогу - що будуть карати начебто нацистів. Другий момент - зовнішній. Це схоже на тиск на наше керівнитство країни. Президент же обіцяв їх обміняти, а Росія показує: “Де ж українське керівнитство, яке обіцяло закінчити цю операцію”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Верещук більше не займатиметься обмінами полонених.

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