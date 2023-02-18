Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору - Зеленський

За словами президента, на прийдешньому тижні мають бути вагомі новини для безпеки України.

У Німеччині, в Мюнхені, 18 лютого продовжила роботу конференція з питань безпеки. Це другий день конференції. Не просто українська тема, а саме тема української перемоги, яку українці наближають, сьогодні, очевидно, домінувала в дискусіях на конференції.

Є важливі заяви світових лідерів на підтримку Ураїни, є й сигнали про посилення зброї для нашого захисту. Це стосується, зокрема, далекобійних ракет, іншої зброї, довготривалості підтримки України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 лютого.

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"Я вдячний усім лідерам за підтримку й за те, що було вчора. І за сигнали, які сьогодні були в Мюнхені. Які підтверджують, що російська агресія матиме лише один фінал, а саме – програш держави-терориста. І ми маємо зробити все, щоб пришвидшити російський програш. Тиск світу має бути таким, щоб Росія не встигала знаходити нові форми терору", - зазначив він.

За словами президента, на прийдешньому тижні мають бути вагомі новини для безпеки України.

"До речі, наша дипломатична робота наступного тижня буде присвячена саме цьому – саме пришвидшенню нашого руху. Очікуємо вагомих новин для України, для нашої безпеки", - резюмував він.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив свій прогноз стосовно того, чи зможуть ЗСУ вигнати росіян з території України до кордонів 91 року військовим шляхом.

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