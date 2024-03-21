Тиску на Росію потрібно значно більше: Зеленський звернувся до лідерів ЄС

Кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще не достатні.

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність українським захисникам неба за збиті ракети під час ворожої атаки на Київ 21 березня. Їх було понад 30, зокрема балістика.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 21 березня.

"Дуже важливо давати такий результат ППО. І з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. "Петріоти" та інші системи зараз потрібні саме в Україні, для наших міст і громад", – зазначив Зеленський.

Кожна російська ракета, якою росіяни атакують Україну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав – не Росії, повідомив президент.

В конструкції ракет Х-101 щонайменше 53 типи таких компонентів. У ракеті "Кинджал" не менш ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їхня частина – це те, що зроблено компаніями вільного світу і через різні "сірі" схеми завозиться в Росію.

"Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, – це обов’язково. Потрібно більше санкцій. Потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше. Тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі-терористу з нормальних держав. Це повинно припинитися, і у світу є відповідні важелі", – закликав Зеленський.

Раніше військовий експерт Ігор Романенко сказав, що нічний ракетний удар росіян по Києву мав декілька незвичних особливостей.

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