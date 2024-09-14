“Тиснемо на Росію”: Зеленський розповів про перебіг Курської операції

Президент подякував за хоробрість усім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 14 вересня, отримав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про дії української армії у Курській області РФ та реакцію ворога.

Про це він повідомив під час традиційного вечірнього звернення.

“Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну”, - розповів він про перебіг Курської операції.

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При цьому президент подякував за хоробрість усім бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави.

“Зокрема, наша операція в Курській області дала необхідний поштовх”, - наголосив він.

Нагадаємо, у суботу, 14 вересня, відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому ще 103 захисників. Серед звільнених - понад 20 офіцерів.

Тиснемо! Це має відчуватись на фроні - Зеленський

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