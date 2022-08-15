"Тиснемо на ворога": Зеленський подякував українським артилеристам, розвідникам та СБУ

Президент України повідомив про ситуацію на фронті.

За словами глави держави, перебіг подій на передовій минулої доби не зазнав суттєвих змін.

"Триває героїчний опір наших військових на Донбасі, на Харківщині. Тиснемо на ворога на півдні нашої країни", - сказав президент.

Він також подякував всім тим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів і їхніх складів боєприпасів.

"Хочу особливо подякувати сьогодні всім нашим артилеристам, нашим розвідникам, Службі безпеки України та всім іншим, хто забезпечує послідовне знищення командних пунктів окупантів і їхніх складів боєприпасів. Усі російські терористи мають знати, що кожен метр української землі для них – це абсолютна небезпека. Хоч би як вони намагалися сховатись. Хоч би де це було. Вони будуть знайдені та знищені", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 173-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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