"Тиснемо з кількох боків": Жданов розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсон

Вже зараз українські захисники на цьому напрямку знищують ворожі склади, зброю та командні пункти, щоб зменшити втрати ЗСУ під час контрнаступу.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов 24 липня.

"Ніхто не говорив, що ЗСУ "в лоб" наступатимуть на Херсон. Ми намагаємось найменшими втратами придавити угрупування російських військ до Дніпра та змусити їх здатись. Але це лише моє припущення, бо ми не знаємо про точні плани Генштабу. Ми тиснемо на Херсон з кількох боків. Головне завдання не у тому, що ми штурмуємо укріпрайони в лоб, а ми намагаємось обходити ті райони, де вони будують оборонні укріплення. Також ми знекровлюємо це угрупування за рахунок знищення складів, техніки, озброєння та особового складу, пунктів управління, пунктів зв'язку і так далі. Зараз на Херсонському напрямку ми працюємо навіть по опорних пунктах, як штурмовою авіацією, так і артилерією. Йде відсікання угрупування військ в районі Херсону від логістичних шляхів", - сказав Жданов.

Нагадаємо, українські військові отримали західну зброю та успішно просуваються у Херсонській області. Росіяни панікують та терміново коригують плани у Херсонській області, намагаються зрозуміти, що їм робити.

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