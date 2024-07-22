"Тиснуть з трьох боків": майор ЗСУ оцінив шанси ворога в напрямку Костянтинівки

Росіяни хочуть вийти до життєво важливої траси та перерізати її.

Російські окупанти наступають одразу на трьох напрямках.

Про це розповів майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман 24 Каналу.

За словами експерта, ворог тисне поблизу Часового Яру та намагається просунутись до Торецька. Також складна ситуація біля Очеретиного та Воздвиженки і далі в напрямку траси Покровськ – Костянтинівка.

"Головне завдання росіян вийти до життєво важливої траси та перерізати її", - йдеться в повідомленні.

Крім того окупанти намагаються погіршити логістику.

"Тому росіяни борються за цю залізницю, намагаючись у такий спосіб погіршити нашу логістику", – пояснив майор запасу ЗСУ.

Гетьман також зазначив, що росіяни, діючи на декількох напрямках, розпорошують свої сили. Водночас українській армії у такій ситуації також доводиться розтягувати свої ресурси на різні ділянки фронту.

"Тому все залежить від того, яку кількість людей та техніки має кожна сторона. У кого менше, той і розтягує сили тоншим шаром", – пояснив він.

Водночас відстань між Часовим Яром та Очеретино складає приблизно 40 кілометрів. А у бойових статутах зазначено, що лінії фронту такої протяжності має наступати дивізія – це 5 – 7 бригад.

"Її завдання прорвати лінію оборони противника на відтінку 3 – 5 кілометрів. В цю щілину зможе пройти у тил противника велика кількість живої сили та техніки. Тому росіяни працюють відповідно до бойового статуту", – наголосив Олексій Гетьман.

Також ми повідомляли, що окупанти вперлися у багатоповерхову забудову в районі Північного, намагаючись прорвати оборону ЗСУ.

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