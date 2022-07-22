Тисячі харків’ян згуртувалися, щоб розбирати завали і лагодити вцілілі будівлі

Тисячі людей об’єдналися, аби прибрати наслідки російських обстрілів у Харкові. Розбирають завали, ремонтують вікна, працюють щодня з ранку до вечора, йдеться в ТСН.

Майже 2 тисячі учнів навчалися в одній зі шкіл міста, яка нині перетворилася на купу цегли. Сюди росіяни поцілили трьома ракетами. «Оця частина, яка вщент зруйнована - це їдальня, до речі, дуже сучасна, з сучасним обладнанням, і над нею була актова зала. І на тому тижні серед цеглин ми бачили костюми яскраві, сценічні», - каже директорка закладу.

Розбирати руїни школи прийшли десятки добровольців, серед них і вчителі, і батьки школярів, і просто небайдужі місцеві. «Війна. І «моя хата з краю» вже не працює. Вже нема того, що це не мій район, це не моя школа, я тут не вчилася. Ні, зараз це не працює», - кажуть люди.

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Волонтери розбирають завали, відшукують вцілілі речі. А серед цієї купи обирають найменш пошкоджені цеглини, які зможуть використати на зведення нового корпусу.

Прибирають наслідки російських обстрілів і в інших навчальних закладах. Ще в одній школі вибуховою хвилею винесло майже 2 сотні вікон. Втім, попри це, тут, у підвалі, під час повітряних тривог ховаються люди. Тож волонтери затуляють вікна фанерою, аби з холодами можна було увімкнути опалення.

Волонтери розмістили оголошення в соцмережах, аби охочі могли долучитися до відбудови рідного міста. «Це тисячі. Про цю кількість людей говоримо, але вона збільшується, тому що зараз більше людей відчувають потребу приділити час і допомогти відбудові своєї країни», - каже менеджерка ГО «Будуємо Україну разом» Олена Лупова.

Усіх, хто прийшов, навчили робити заміри, розпилювати фанеру та закривати вікна.

Щодня охочі збираються на новому об'єкті і працюють зранку до вечора. Окрім шкіл, ремонтують і житлові будинки. В планах ще навести лад і в підвалах, аби для харків'ян було більше місць для укриття.

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