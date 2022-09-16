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Тисячі примусово мобілізованих з так званих "ДНР" та "ЛНР" повтікали зі своїх позицій, щоб не воювати в Україні - ЗМІ

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Тисячі примусово мобілізованих з так званих "ДНР" та "ЛНР" повтікали зі своїх позицій, щоб не воювати в Україні - ЗМІ

Фото: Associated Press

Понад 3 тисячі російських вояків з так званих "ЛНР" та "ДНР" повтікали зі своїх позицій і відмовилися воювати в Україні.

Близько 3,5 тисяч примусово мобілізованих у тимчасово окупованих території Донеччини та Луганщини самовільно повернулися додому.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела у розвідці.

Примусово мобілізовані повтікали з позицій через небажання воювати в Україні. Сподіваються, що всіх не покарають.

"Незаконно мобілізовані у квазіреспубліках відмовляються їхати на війну. Ті, яких вже забрали, просто повертаються додому. Таких випадків тисячі, тому окупанти не можуть всіх посадити", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці завдали значних втрат окупантам на Слобожанському напрямку. Там ЗСУ "відкобзонили" аж два стрілецькі полки другого армійського корпусу ЗС РФ. Залишки російських "вояків" повтікали на тимчасово окуповану територію Луганської області, звідки їх знову збираються відправити "на убій".

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