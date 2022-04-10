Тисячі українців, які тікають від війни, не можуть отримати британські візи через бюрократію

Тисячі українців, які тікають від війни, не можуть отримати британські візи через бюрократію

В Британії створили програму "Дім для України".

Тисячі українців не отримують британські візи через бюрократію: не можуть виконати візові вимоги міністерства.

Про це заявила тіньова міністерка внутрішніх справ Іветт Купер в шоу Sunday Morning на BBC One.

Затримки з отриманням віз українськими біженцями до Великої Британії вона назвала "суцільним жахом". За її словами, лейбористи застосовуватимуть перевірку безпеки лише до тих, хто приїжджає до Британії.

Купер назвала ганебним те, що лише 1,2 тис. осіб прибули за схемою “Дім для України”. Втім, 200 тис. британців запропонували надати біженцям будинок.

Міністерка наголошує: повинна бути екстрена віза, яка "по суті" буде екстреною візою з перевірками безпеки.

"Це те, що нам потрібно зробити. Не потрібно багато цих додаткових зборів чи вимог. Наприклад, щоб потрапити за схемою "Дім для України", українські сім’ї повинні підтвердити своє місце проживання, де вони проживали до першого січня.

Вона наголосила: суть перевірки безпеки в тому, що міністри та чиновники самі визнають, що їх можна проводити на місці. "Ви можете зробити їх протягом кількох годин, тому немає абсолютно жодних виправданих тижням затримок", - зауважила вона.

Як повідомлялося, у Британії створили нову програму "Дім для України" для українців, які тікають від війн. Ініціатива дозволить біженцям з України приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають там родинних зв'язків. Країна буде платити своїм громадянам 350 фунтів стерлінгів (456 доларів) на місяць, якщо вони зможуть запропонувати біженцям вільну кімнату або нерухомість протягом мінімум шести місяців.

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