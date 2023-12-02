Тисячі українських військових перебувають в полоні: Зеленський розповів про непублічні обміни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за останніх пів року Україна змогла повернути близько 100 військових із полону в РФ. Ще кілька тисяч українських захисників наразі перебувають у полоні.

Про те, як відбуваються обміни, український президент розповів в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, Україна наповнює обмінний фонд, а обміни полоненими постійно відбуваються.

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"Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто - міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців, - ми міняємо. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити", - сказав Зеленський.

За інформацією президента, від початку повномасштабного вторгнення РФ з російського полону було звільнено декілька тисяч українських військових.

Нагадаємо, наприкінці жовтня цього року представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що місця утримання російських військовополонених в Україні переповнені.

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