Тисячі замало: у Зеленського розповіли, скільки окупантів потрібно знищувати щодня, щоб війна закінчилась

Подоляк наголосив, що питання зброї розглядатимуть на новому засіданні у форматі "Рамштайн"

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, щоб війна закінчилась швидше потрібно ліквідовувати по 5 тисяч окупантів щодня. Для цього Україні потрібні далекобійні ракети, сучасні танки та літаки.

Про це він сказав 12 лютого в етері телемарафону.

Подоляк наголосив, що Росія під час мобілізації накопичила великий людський ресурс. А тому, щоб швидше закінчити війну, щодня потрібно ліквідовувати по 5 тисяч російських окупантів.

"Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще – 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення", – заявив Подоляк.

Радник голови Офісу президента зазначив, що для цього Україні потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.

"Також нам потрібні снаряди калібру 155 міліметри, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на "Рамштайні", – пояснив він.

Нагадаємо, станом на 12 лютого російська окупаційна армія втратила 136 880 окупантів, 295 літаків, 3267 танків. Розвідка Великої Британії вважає, що за останні два тижні армія Росії, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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