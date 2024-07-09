Титани: морпіхи цілодобово тримали оборону 70 діб в оточенні

Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, українські морпіхи втримали позицію.

Бійці 225 ОШБ та 223 батальйону морської піхоти перебували на бойовій позиції 70 діб без ротації.

Історію героїв розповів український військовий журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, хлопці потрапили в оточення і понад два місяці тривала операція з пробиття логістичного шляху до них.

"Поки ми намагались звільнити шлях, бійці тримали кругову оборону, цілодобово відбиваючи атаки окупантів. Єдиний шлях постачання – дрони, якими ми доставляли боєкомплект, їжу і воду", – розповідає Бутусов.

Попри поранення та постійний тиск з боку ворога, бійці втримали позицію і за першох можливості були виведені на ротацію. Їхня позиція залишилася за Силами оборони, а шлях розблоковано.

"Подивіться на справжніх Героїв, вони серед нас, роблять важку роботу кожен день. Пишаємось служити з такими тиграми, титанами, рексами", – підсумував журналіст.

Раніше Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати Красногорівки і звинуватив комбрига 59 бригади.

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