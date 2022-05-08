"Тиждень або 10 днів": військовий експерт заявив, що надовго російських військ не вистачить у другій фазі

"Тиждень або 10 днів": військовий експерт заявив, що надовго російських військ не вистачить у другій фазі

Друга фаза наступу російських військ фактично безуспішно триває другий тиждень. Окупанти вже усвідомили, що не виконали жодної оперативної задачі з тих, які їм наказали завершити під час другої фази війни в Україні.

Російські війська ще кілька днів продовжуватимуть наступальні операції, спробують просуватися, намагатимуться оточити українських військових, проте невдовзі інтенсивність боїв може зменшитися.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський, повідомляє 24 канал.

"Втрачаючи такими темпами свої підрозділи і бойову техніку – на довго їх не вистачить. Якщо думати з інерційністю – їх вистачить ще на тиждень, можливо, на 10 днів", – прогнозує експерт.

Після цього російські війська змушені будуть перейти до оборони, закріпитись на зайнятих рубежах або відійти і намагатися втримати територію.

"Побачимо, наскільки у нас вистачить ресурсів, щоб завдати певних контрударів, поліпшити наші позиції. Тоді ми спостерігатимемо зменшення інтенсивності боїв і переходу до більш затяжної фази", – сказав Грабський.

Щодо часових меж старту так званої третьої фази війни, експерт сказав, що це важко спрогнозувати, адже існують певні норми щодо розгортання додаткових підрозділів. Це може розтягнутись на 2-3 місяці, все залежить від складності підготовки необхідних підрозділів. Хоча РФ може кидати в бій своїх людей і без належної підготовки з мінімальним екіпіруванням.

"Все буде залежати від волі політичного керівництва Росії, наскільки вони будуть готові жертвувати своїми людськими ресурсами", – сказав Грабський.

Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що підрив російськими окупантами мостів у Харківській області свідчить про таку собі капітуляцію загарбників.

7 травня: мапа боїв на фронтах російсько-української війни

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