"Тиждень-два": Кім анонсував знищення на Миколаївщині ракетних установок, якими росіяни бомблять регіон

Окупанти щодня вже п'ятий тиждень обстрілюють Миколаїв. Утім, ЗСУ знають про розташування російських складів із боєприпасами, знищують їх і просуваються.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім на брифінгу.

"Обстрілюють нас щодня вже п'ятий тиждень. Була знищена батарея або дивізіон С-300. І ми знаємо, де ще розташовані ці С-300, які підвезли, і зараз обстрілюють Миколаїв. Ми над цим працюємо, ЗСУ просуваються", - зазначив він.

Кім також спрогнозував, що в найближчий тиждень або два українським військовим вдасться дістатися і до нових установок, якими росіяни обстрілюють Миколаїв.

"З літаками, які використовують ракети "повітря-земля", ми мало що можемо зробити, крім ППО. Про це нічого не можу сказати. А що стосується наземних установок, то думаю, тиждень-два - і будуть теж результати", - додав Кім.

Нагадаємо, легендарний генерал Марченко повернувся до Миколаєва, щоб "кошмарити" окупантів.

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