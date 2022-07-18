"Тиждень почався вдало": ЗСУ знову вгатили по скупченню окупантів на Херсонщині

В Херсонській області ЗСУ не дають жодного шансу розслабитися російським окупантам.
Після того, як наші воїни завдали удару по ворожим складам у Новій Каховці, стало відомо про ще одне влучання. Цього разу - в Бериславському районі.
Про це у Facebook написав депутат облради Сергій Хлань.
"Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.
Чекаємо на офіційні підрахунки втрат окупантів, зазначив він, підкресливши, що тиждень почався вдало, але не для росіян.
Раніше стало відомо, що на Херсонщині штурмовики ЗСУ в районі сіл Благодатне та Давидів Брід знищили опорний пункт російських військ та пункт постачання боєкомплектів. Постраждала і жива сила противника.
За оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 липня, на Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве.
Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.
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