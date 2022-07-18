"Тиждень почався вдало": ЗСУ знову вгатили по скупченню окупантів на Херсонщині

В Херсонській області ЗСУ не дають жодного шансу розслабитися російським окупантам.

Після того, як наші воїни завдали удару по ворожим складам у Новій Каховці, стало відомо про ще одне влучання. Цього разу - в Бериславському районі.

Про це у Facebook написав депутат облради Сергій Хлань.

"Ще одне влучання в скупчення орків у Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

Чекаємо на офіційні підрахунки втрат окупантів, зазначив він, підкресливши, що тиждень почався вдало, але не для росіян.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині штурмовики ЗСУ в районі сіл Благодатне та Давидів Брід знищили опорний пункт російських військ та пункт постачання боєкомплектів. Постраждала і жива сила противника.

За оперативними даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 липня, на Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН

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