Тиждень їздила автостопом у Бучу, щоб знайти тіло вбитого окупантами сина: історія 70-річної матері

Під час окупації Бучі під Києвом росіяни вбили сина 70-річної Надії Трубчанінової, тіло якого вона шукала тиждень, аби поховати.

Про це пише Бучанська міська рада.

Зазначається, що пані Надія не покинула Київщину, яка частково та тимчасово була під окупацією ворога, лише через те, щоб провести свою дитину в останній земний шлях. Жінка щодня їздила автостопом зі свого села до зруйнованої Бучі в надії знайти сина. І через тиждень вона врешті його знайшла.

"Надія витратила більше ніж тиждень, намагаючись повернути сина додому для належного поховання. Похорон пройшов в суботу (16 квітня — ред.)", — написав у своєму інстаграмі фотограф Associated Press Родріго Адб, який зробив світлини похорону.

Варто зазначити, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що станом на вечір суботи, 16 квітня, поліція виявила у Бучі понад 420 людей, яких вбили російські окупанти. Понад 300 тіл наразі не ідентифіковані. За його словами, більшість людей були застрелені з автоматичної зброї, а також снайперської гвинтівки. Він також зазначив, що ще понад 200 людей на Київщині зникли безвісти.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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