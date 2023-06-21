Тижні темряви: ООН повідомила, скільки українці сиділи без світла через обстріли з боку армії РФ

Скоротилися також і обсяги виробництва електроенергії.

Українці загалом п’ять тижнів сиділи без електроенергії через російські масовані обстріли з жовтня до кінця 2022 року.

Про це йдеться у звіті ООН.

Як зазначається, українці п’ять тижнів сиділи без світла через терористичні удар РФ по критичній інфраструктурі в нашій державі.

"Пересічне українське домогосподарство загалом мало витримати п'ять тижнів без електрики з 10 жовтня до кінця грудня 2022 року, за оцінками на основі даних "Укренерго", - йдеться у звіті.

Там також повідомили, що протягом року здатність до виробництва електроенергії скоротилося на 61%.

Із загальної кількості 75 енергоблоків 6 були знищено, 16 пошкоджено, 1 перебуває під тимчасовим контролем РФ. Ще 22 об’єкта не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

"Якщо кілька атомних електростанцій, блоки станції (АЕС) не працюють, в енергосистемі може виникнути дефіцит енергії", - вважають експерти.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

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