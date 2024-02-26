"То було б питання часу": військовий експерт – про бої за Ласточкине

Без побудованих бетонованих укріплень, триматися в селищі було б дуже важко.

Сили оборони відійшли з села Ласточкине, адже втримати цей населений пункт було майже неможливо. Залишаючись там, ЗСУ втрачали б людей та час на цій ділянці фронту.

Про це "24 Каналу" сказав військовий експерт Павло Нарожний.

Він також повідомив, що завадило триматися бійцям ЗСУ у селищі.

"Втримати Ласточкине було практично нереально. Не маючи побудованих бетонованих укріплень, триматися там було б дуже важко. То було б питання часу, коли ворог артилерійським вогнем чи авіаційними снарядами все знищив би й після того пройшов би далі. Це була б втрата людей і часу на цій ділянці фронту", – пояснив Павло Нарожний.

За його словами, зараз українські захисники перебуватимуть в активній обороні – на добре підготовлених позиціях, триматимуть там оборону. Коли вони побачать якусь слабину ворога, то контратакуватимуть його на певних ділянках фронту.

"Через дефіцит артилерійських боєприпасів на щось інше ми зараз не спроможні. Бо будь-яка зброя не може замінити артилерію, якої ми найбільше потребуємо. Це 155-й та 152-й калібр", – зазначив експерт.

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