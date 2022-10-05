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"То ви в самій ж*пі": окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною (відео)

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"То ви в самій ж*пі": окупант, який потрапив у "котел" ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною (відео)

Фото: Оперативний ЗСУ

Російський окупант, який опинився в оточенні ЗСУ, розплакався під час розмови з дружиною.

Збройні сили України доводять російських окупантів до сліз. Так, один із військових армії Росії розплакався у розмові з дружиною, бо українська армія взяла їх в "котел", а вони не знають, що їм робити. 

Перехоплену розмову окупанта з його дружиною опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України. 

"Нас нібито в оточення беруть. Максимум нас може бути 500 людей. Може, встигнемо втекти кудись. Нібито мене відправили як медика, а по ідеї я зовсім тут не медик. Я зі всіма в окопі сиджу. Я плачу", - сказав та розридався військовий РФ. 

"То, грубо кажучи, ви в самій ж*пі", - коротко відповіла дружина окупанта.

Інших деталей, зокрема, на якому напрямку цей "сміливець" перебуває - невідомо.

Нагадаємо, в обороні армії РФ на Херсонщині стався частковий обвал. Дуже важливою перемогою для українських військових є звільнення Давидового Броду, де окупанти мали доволі міцні позиції. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив – втрата російськими військами Давидового Броду означає, що почала сипатися лінія фронту. Через це ворог поступово потрапляє до пастки. 

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