То живий чи мертвий: у Пентагоні прокоментували ліквідацію командувача Чорноморського флоту РФ

У Пентагоні поки не знають, чи командувач Чорноморського флоту РФ Соколов дійсно залишився живий після удару по штабу.

Пентагон поки не може підтвердити чи спростувати інформацію про ліквідацію командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова під час удару по штабу ЧФ РФ в окупованому Севастополі.

Про це на брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"У мене немає підтвердження. Я бачила ці повідомлення, але нічого не можу підтвердити", – відповіла вона.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що по штабу Чорноморського флоту в Севастополі завдали удару.

В Україні офіційно підтвердили, що під час удару по штабу в Севастополі загинув командувач Чорноморського флоту РФ Віктор Соколов і понад 30 офіцерів.

У відповідь 26 вересня, на нараді у Шойгу показали кадри з нібито живим командувачем Чорноморського флоту Віктором Соколовим.

27 вересня російські пропагандисти знову показали нібито живого Соколова. Проте захід, показаний на відео відбувся ще 18 вересня, а удару по штабу ЧФ РФ було завдано 22 вересня.

Читайте також: