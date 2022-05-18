"Тобто далі – тільки залишки": Зеленський прокоментував заяву Росії про застосування лазерної зброї в Україні

"Тобто далі – тільки залишки": Зеленський прокоментував заяву Росії про застосування лазерної зброї в Україні

Заява Росії про застосування лазерної зброї у війні проти України задля економії ракет свідчить про те, що понад дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу.

Окрім того, всі вже побачили, як Росія воює недосвідченими строковиками та старою радянською бронею.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 18 травня.

"Сьогодні один з представників Російської держави повідомив про те, що окупанти нібито почали використовувати в Україні комплекси лазерної зброї. Нібито для економії ракет. По-перше, звертає на себе увагу той факт, що їм знадобилося економити ракети і якось це пояснювати. Тобто більш ніж дві тисячі ракет, які російська армія випустила по Україні, були основною частиною їхнього запасу ракет. Тобто далі – тільки залишки", – сказав Зеленський.

"По-друге, всі вже побачили, як Росія воює. Недосвідченими строковиками, яких вона кидає у бій, як гарматне м’ясо. Мародерами, які вперше бачать нормальну побутову техніку в чужій країні. Старою радянською бронею без сучасного захисту. Забороненими фосфорними бомбами, якими вони спалюють школи та звичайні житлові будинки. І ракетами, більшість з яких витрачено російською армією на знищення абсолютно цивільної інфраструктури без жодного стратегічного, саме воєнного результату", – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, 18 травня віцепрем'єр-міністр Росії Юрій Борисов заявив, що держава використовує в Україні комплекси лазерної зброї "Задіра", здатні вражати цілі на відстані у 5 км.

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