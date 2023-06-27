"Точаться активні бої": у ЗСУ заявили про взяття в полон найманців ПВК "Ветерани"

ЗСУ тиснуть на ворога одразу на кількох напрямках.
В Україні тривають активні бойові дії на сході, де ЗСУ стрімко перехоплюють ініціативу.
Про це розповів речник Східного управління військ Збройних сил Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.
За словами Череватого, українські війська продовжують тиснути на ворога також на північному й південному флангах.
"Там ідуть активні бойові дії, штурмові дії, деталі ми повідомимо, коли будуть більш верифіковано, що вони закріпили ці результати, і ми обов’язково про це скажемо", – зазначив речник.
Армія окупантів за минулу добу 309 разів обстріляла схід ствольної та реактивної артилерії.
"15 бойових зіткнень відбулося, два авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів, 187 були поранені, дев’ять потрапили в полон», – розповів він.
Також додається, що сили України затримали найманців приватної військової компанії "Ветерани" і відео з ними незабаром оприлюднять у телеграм-каналі командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.
"Ви побачите, який суспільний зріз вони представляють", – додав Череватий.
Додамо, що сили оборони України розпочали дії по всій лінії фронту, зокрема, одні з найважчих боїв точаться нині на Сході України. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію новими підрозділами.
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