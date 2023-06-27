"Точаться активні бої": у ЗСУ заявили про взяття в полон найманців ПВК "Ветерани"

ЗСУ тиснуть на ворога одразу на кількох напрямках.

В Україні тривають активні бойові дії на сході, де ЗСУ стрімко перехоплюють ініціативу.

Про це розповів речник Східного управління військ Збройних сил Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону.

За словами Череватого, українські війська продовжують тиснути на ворога також на північному й південному флангах.

"Там ідуть активні бойові дії, штурмові дії, деталі ми повідомимо, коли будуть більш верифіковано, що вони закріпили ці результати, і ми обов’язково про це скажемо", – зазначив речник.

Армія окупантів за минулу добу 309 разів обстріляла схід ствольної та реактивної артилерії.

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"15 бойових зіткнень відбулося, два авіанальоти на наші позиції. Ми знищили 111 окупантів, 187 були поранені, дев’ять потрапили в полон», – розповів він.

Також додається, що сили України затримали найманців приватної військової компанії "Ветерани" і відео з ними незабаром оприлюднять у телеграм-каналі командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Ви побачите, який суспільний зріз вони представляють", – додав Череватий.

Додамо, що сили оборони України розпочали дії по всій лінії фронту, зокрема, одні з найважчих боїв точаться нині на Сході України. РФ продовжує поповнювати окупаційну армію новими підрозділами.

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