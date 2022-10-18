"Точаться дуже важкі бої": Маляр розповіла, яка ситуація зараз у Бахмуті

Епіцентр найважчих боїв наразі зосереджений на східному фронті. В Донецькій області окупанти намагаються йти у наступ.
Наразі епіцентр найважчих боїв зосереджений на східному фронті. Командування поставило завдання окупантам до кінця жовтня зайняти Бахмут.
Про це в інтерв’ю медіаплатформі "Ми –Україна" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
“Росіяни вже вп’яте поставили своїм військам термін, коли вони повинні вийти на кордони Донецької області. У них зараз план: до кінця місяця вони хочуть повністю зайняти Бахмут. Тому там точаться дуже важкі бої. Ми тримаємо оборону, окупанти на околицях міста. Натомість ворога недооцінювати не треба”, - наголосила Ганна Маляр.
Окремо вона додала, що ЗСУ використовують всю свою мощь для того, щоб стримати ворога.
Нагадаємо, що хитрий Іран постачатиме Росії ракети, якими вбиватимуть українців.
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