Точаться важкі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Соледара

За добу в районі Соледара пролунало 85 обстрілів і 8 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, українські воїни покинули Соледар та зайняли заздалегідь підготовлені рубежі оборони.

"Вийшли не хаотично, під прикриттям, максимально приховано. Не було паніки, не було ніякої втечі, оточення чи масового взяття в полон, чого хотілось ворогу і вони роздували про це у своїх Telegram-каналах. Там і надалі точаться жорстокі бої", - сказав Череватий.

Він додав, що на Бахмутському напрямку постійно тривають бої в районі таких населених пунктів як Соледар, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка.

"Наші сили оборони постійно тримають удар ворога, який намагається завдавати ударів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації. 199 обстрілів на цьому напрямку він здійснив за попередню добу", - сказав Череватий.

Зазначимо, російські війська у вівторок, 24 січня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки четверо людей отримали поранення, серед яких діти.

Внаслідок підриву на ворожих мінах останніми днями постраждали троє мешканців деокупованих населених пунктів Донеччини. Двоє з них не вижили.

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