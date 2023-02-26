"Точаться запеклі бої": у ЗСУ розповіли, яка ситуація на бахмутському напрямку

Окупанти продовжують обстрілювати схід з РСЗВ та ствольної артилерії.
На бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Зокрема, артилерійські обстріли точаться на Лиманському та Куп'янському напрямках.
Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону.
Речник розповів, що лише за минулу добу в районі Бахмута відбулося 24 обстріли і 14 боєзіткнень. Місто-фортеця залишається продовжує відбивати штурм ворога.
"Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту - це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне - відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", - сказав він.
Череватий додав, що за минулу добу вдалося знищити 77 росіян, ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.
Водночас ворог продовжує зосереджувати удари на Лиманському та Куп'янському напрямках. Відомо, за цю добу окупанти здійснили 197 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень і 5 авіанальотів.
Українські військові на Лиманському та Куп'янському напрямках ліквідували 67 загарбників, ще 102 окупанти зазнали поранень.
"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", - додав речник.
За його словами, за добу було знищено 4 модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів. До того ж, на цьому напрямку у попередні дні знищувалися й новітні танки Т-90.
Додамо, що у мережі з'явилося нове відео Бахмута Донецької області, який стоїть в руїнах, але продовжує стримувати російських загарбників.
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