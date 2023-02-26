"Точаться запеклі бої": у ЗСУ розповіли, яка ситуація на бахмутському напрямку

Окупанти продовжують обстрілювати схід з РСЗВ та ствольної артилерії.

На бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Зокрема, артилерійські обстріли точаться на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив в ефірі телемарафону.

Речник розповів, що лише за минулу добу в районі Бахмута відбулося 24 обстріли і 14 боєзіткнень. Місто-фортеця залишається продовжує відбивати штурм ворога.

"Це епіцентр удару ворога. Лише за цю добу на Бахмутській ділянці фронту - це Оріхове, Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванківське, Північне - відбулося 125 обстрілів реактивними системами залпового вогню і ствольної артилерії, 32 боєзіткнення", - сказав він.

Череватий додав, що за минулу добу вдалося знищити 77 росіян, ще 159 зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

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Водночас ворог продовжує зосереджувати удари на Лиманському та Куп'янському напрямках. Відомо, за цю добу окупанти здійснили 197 обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії. Також за добу відбулося 19 боєзіткнень і 5 авіанальотів.

Українські військові на Лиманському та Куп'янському напрямках ліквідували 67 загарбників, ще 102 окупанти зазнали поранень.

"Ми спостерігаємо тенденцію вже багато днів поспіль, що вони намагаються використовувати техніку і щодоби там нищиться їхня броньована техніка", - додав речник.

За його словами, за добу було знищено 4 модернізовані танки Т-72, одну БМП і склад боєприпасів. До того ж, на цьому напрямку у попередні дні знищувалися й новітні танки Т-90.

Додамо, що у мережі з'явилося нове відео Бахмута Донецької області, який стоїть в руїнах, але продовжує стримувати російських загарбників.

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