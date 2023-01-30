Точкові удари між масованими атаками: Гуменюк попередила про нову хитрість росіян

Російська армія між масованими ракетними атаками може точково обстрілювати Україну.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися - ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками", - пояснила Гуменюк.

Також вона нагадала, що Росія тримає у Чорному морі 11 суден із 20 "Калібрами". За її словами, це свідчить про те, що окупанти продовжують тримати тиск на населення і "абсолютно не виключаються точкові ракетні удари".

"Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed", - підсумувала речниця.

Нагадаємо, вночі росіяни обстріляли будинок у Харкові. Внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів, є поранені люди.

У Мережі опублікували моторошні кадри атаки на Харків.

Раніше речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що Україна не має засобів для знищення балістичних ракет. Їх необхідно збивати на старті запуску, а в цьому можуть допомогти комплекси Patriot або SAMP-T.

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