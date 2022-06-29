"Точку неповернення пройдено": генерал Марченко попередив про небезпеку переговорів з РФ

Захисник Миколаєва певен, що переговори потрібні росіянам, аби набратися сил і знову відновити наступ.

Війна в Україні швидко не закінчиться, а миру будь-яким шляхом не буде, адже після Бучі та Ірпеня точку неповернення пройдено.

Про це розповів генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, інформує "Крим Реалії".

Марченко вважає, що на початку, коли ще були переговори, війну можна було зупинити, а тепер вже ні.

"Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли. Я скажу тим, хто хоче спокою та миру будь-яким шляхом, його не буде", – переконаний генерал.

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Військовий зазначає, що зараз не можна зупинять війну і йти на переговори з ворогом, а потрібно звільняти нашу територію. Марченко певен, що переговори потрібні росіянам, аби набратися сил і знову відновити наступ.

"Нам треба забирати всю землю, нам треба забирати Луганськ, Донецьк, Херсон, нам треба забирати Крим. Тому що далі буде гірше. Якщо хтось думає, що на цьому все зупиниться і все буде добре. Ні, це не так. Це ми відпустимо ворога додому, він там залиже рани, зробить відповідні висновки, підкоригує свої бойові порядки і нападе ще раз", – попереджає генерал.

За його прогнозами, якщо західні партнери нададуть усе необхідне озброєння, то контрнаступ ЗСУ закінчиться до кінця літа.

Раніше генерал Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для ЗСУ після отримання необхідної зброї.

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